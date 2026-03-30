Barclays Capital

GSK Underweight

09:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Wöchentliche Absatzdaten aus den USA belegten einen deutlichen Rückgang beim Medikament Blenrep gegen rezidivierte oder refraktäre multiple Myelome, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starken wöchentlichen Schwankungen auf dem US-Markt setzten sich fort./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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