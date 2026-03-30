GSK Aktie
Marktkap. 94,34 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Wöchentliche Absatzdaten aus den USA belegten einen deutlichen Rückgang beim Medikament Blenrep gegen rezidivierte oder refraktäre multiple Myelome, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starken wöchentlichen Schwankungen auf dem US-Markt setzten sich fort./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
20,69 £
|Abst. Kursziel*:
-8,18%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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