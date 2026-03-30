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Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

09:46 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Wöchentliche Absatzdaten aus den USA belegten einen deutlichen Rückgang beim Medikament Blenrep gegen rezidivierte oder refraktäre multiple Myelome, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starken wöchentlichen Schwankungen auf dem US-Markt setzten sich fort./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
20,69 £		 Abst. Kursziel*:
-8,18%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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