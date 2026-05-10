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Marktkap. 29,49 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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WKN 840221

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ISIN DE0008402215

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Symbol HVRRF

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

10:01 Uhr
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. In puncto Profitabilität habe der Rückversicherer wie stets sehr gut abgeschnitten, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft hätten die Konsensprognose allerdings um 13 Prozent verfehlt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
240,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
238,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,54%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

10:01 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
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22.04.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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