DAX 23.112 -0,2%ESt50 5.677 -0,3%MSCI World 4.331 +0,0%Top 10 Crypto 9,0445 +4,0%Nas 21.996 +0,5%Bitcoin 59.211 -0,8%Euro 1,1555 +0,1%Öl 110,8 +1,0%Gold 4.660 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wechselhaft -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Commerzbank, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD, Nike im Fokus
Top News
Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX fällt wieder zurück Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX fällt wieder zurück
Commerzbank-Aktie im Plus: Übernahmekampf mit UniCredit spitzt sich zu Commerzbank-Aktie im Plus: Übernahmekampf mit UniCredit spitzt sich zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
172,50 EUR -5,50 EUR -3,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,95 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

13:21 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
172,50 EUR -5,50 EUR -3,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von Wettereinflüssen stark belastet worden sein, sodass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stark gesunken sein dürfte, schrieb Glynis Johnson am Dienstag. Jedoch trage das erste Jahresviertel stets nur wenig zum Jahresgewinn bei. Beim 12-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns sei Heidelberg zu preiswert bewertet. Bei einem wohl schwächeren Abschneiden im ersten Quartal im Vergleich mit der Konkurrenz gehe es nun um Kostensenkungen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
171,85 €		 Abst. Kursziel*:
65,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
172,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,22%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

13:21 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
25.03.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Investment-Tipp Heidelberg Materials-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein Heidelberg Materials-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagmittag tiefer
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit roter Tendenz
finanzen.net DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag mit Einbußen
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 143.13
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen