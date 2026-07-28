Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 29,51 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen von 290 auf 286 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Signale für steigende Absatzvolumina, der Aussicht auf weitere Preissteigerungen in den kommenden Monaten und weiterer möglicher Kostensenkungen des Baustoffkonzerns könnte sich die Marktstimmung nach der Sommerpause verbessern, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
286,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
164,75 €
|Abst. Kursziel*:
73,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
165,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,28%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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