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Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

18:31 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen von 290 auf 286 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Signale für steigende Absatzvolumina, der Aussicht auf weitere Preissteigerungen in den kommenden Monaten und weiterer möglicher Kostensenkungen des Baustoffkonzerns könnte sich die Marktstimmung nach der Sommerpause verbessern, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
286,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
164,75 €		 Abst. Kursziel*:
73,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,28%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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