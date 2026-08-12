HelloFresh Aktie
Marktkap. 499,25 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenanbieter habe solide abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei bestätigt worden, allerdings mit dem Zusatz, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr eher am unteren Ende der Zielspanne liegen dürfte. Das nehme der Marktkonsens indes schon vorweg./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,35 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,40 €
|Abst. Kursziel*:
145,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
142,17%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|08:46
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:46
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:46
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.