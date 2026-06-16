HelloFresh Aktie
Marktkap. 609,12 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe wegen der schleppenden Neukundengewinnung seine Schätzungen für den Kochboxenversender gekürzt und liege für das Jahr nun am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, schrieb Trion Reid in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Für das zweite Quartal rechnet er mit einer organischen Umsatzabschwächung gegenüber dem Jahresauftakt. In der zweiten Jahreshälfte sollten sich aber die strategischen Investitionen zunehmend bemerkbar machen. Daher bleibe er angesichts der attraktiven Bewertung bei seinem positiven Blick auf die Aktie./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,09 €
|Abst. Kursziel*:
119,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
121,40%
|
Analyst Name:
Trion Reid
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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