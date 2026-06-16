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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

08:01 Uhr
HelloFresh Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe wegen der schleppenden Neukundengewinnung seine Schätzungen für den Kochboxenversender gekürzt und liege für das Jahr nun am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, schrieb Trion Reid in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Für das zweite Quartal rechnet er mit einer organischen Umsatzabschwächung gegenüber dem Jahresauftakt. In der zweiten Jahreshälfte sollten sich aber die strategischen Investitionen zunehmend bemerkbar machen. Daher bleibe er angesichts der attraktiven Bewertung bei seinem positiven Blick auf die Aktie./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,09 €		 Abst. Kursziel*:
119,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
121,40%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
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