Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,88 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns hob Celine Pannuti am Donnerstagabend ihre Jahresschätzung für das organische Umsatzwachstum deutlich an. Dagegen sieht sie die operative Ergebnismarge (Ebit) wegen der hohen Kosteninflation nun eher am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
66,74 €
|Abst. Kursziel*:
-2,61%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
65,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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