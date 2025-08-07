DAX 24.163 -0,1%ESt50 5.348 +0,3%Top 10 Crypto 15,82 +0,0%Dow 44.180 +0,5%Nas 21.440 +0,9%Bitcoin 99.657 -1,0%Euro 1,1658 -0,1%Öl 66,79 +0,6%Gold 3.400 +0,1%
CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

12,30 EUR +0,53 EUR +4,46 %
STU
134,25 SEK +2,45 SEK +1,86 %
STO
Marktkap. 18,95 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
Jefferies & Company Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

17:36 Uhr
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 135 auf 143 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic änderte am Freitag seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der Modekette Ende September leicht. Die Anpassungen seien weitgehend kosmetischer Natur./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

17:36 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
08.07.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
mehr Analysen

