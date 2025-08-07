Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 18,95 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 135 auf 143 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic änderte am Freitag seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der Modekette Ende September leicht. Die Anpassungen seien weitgehend kosmetischer Natur./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
143,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
134,25 SEK
|Abst. Kursziel*:
6,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
134,25 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
