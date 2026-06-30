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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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15,71 EUR -0,37 EUR -2,27 %
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14,73 CHF -0,43 CHF -2,81 %
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Hennes Mauritz (H M, H&M) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 29,77 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
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WKN 872318

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

Goldman Sachs Group Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

14:56 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,71 EUR -0,37 EUR -2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 145 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der Schweden am 24. September an voraussichtlich maue Umsätze und Margen im dritten Quartal an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 17:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
145,00 SEK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
15,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:56 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
17.08.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
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