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Symbol HESAF

RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

08:46 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.600,00 EUR -33,00 EUR -2,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania befasste sich am Donnerstag in seiner Branchenanalyse mit der Lagerbestandseinheit SKU, die im Luxusgütersektor eine spezifische Produktvariante bezeichnet, die sich in Art, Farbe, Material oder Größe unterscheidet. Bei den von ihm untersuchten Marken Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci, Hermes, Chanel und Prada stelle er für das Jahr 2025 im Vergleich zu 2023 geringfügigere Veränderungen in der Preisstruktur fest, wobei sich die markenspezifischen Strategien allmählich voneinander unterschieden, schrieb der Experte. Die Gesamtzahl der SKU habe sich in der Regel erhöht, obwohl die SKU-Produktivität mit Ausnahme von Hermes angesichts der Sortimentserweiterung bei einem gleichzeitigen durchschnittlichen Umsatzrückgang im Zeitraum 2024 bis 2025 unter Druck stehe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.620,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.600,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.129,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:46 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
27.05.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
12.05.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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