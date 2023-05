Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 880 auf 1000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank dürfte den Anlegern in den kommenden drei Jahren höhere Kapitalerträge liefern, als es der Markt erwarte, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wegen Aktienrückkäufen hob er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2025 um zwölf Prozent an. Die Aktie gehört zu seinen Top-Werten in Europas Bankensektor./gl/edh

