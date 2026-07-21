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Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

15:01 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
18,04 EUR 0,24 EUR 1,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen der US-Banken hätten eine sehr starke Entwicklung im Handelsgeschäft sowie bei den Gebühreneinnahmen im Investmentbanking gezeigt und damit sogar seine optimistischen Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass auch die europäischen Geldhäuser ? allen voran die UBS, gefolgt von Barclays und der Deutschen Bank sowie in geringerem Maße die französischen Institute ? von der Stärke des Investmentbanking-Geschäfts profitieren werden, wenngleich in geringerem Umfang als ihre US-amerikanischen Wettbewerber. Dies berge für die hiesigen Investmentbanken Potenzial für steigende Konsensschätzungen beim Gewinn je Aktie sowie für Neubewertungen, ergänzte der Experte./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,36 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:01 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
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