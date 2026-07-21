HSBC Aktie
Marktkap. 298,24 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen der US-Banken hätten eine sehr starke Entwicklung im Handelsgeschäft sowie bei den Gebühreneinnahmen im Investmentbanking gezeigt und damit sogar seine optimistischen Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass auch die europäischen Geldhäuser ? allen voran die UBS, gefolgt von Barclays und der Deutschen Bank sowie in geringerem Maße die französischen Institute ? von der Stärke des Investmentbanking-Geschäfts profitieren werden, wenngleich in geringerem Umfang als ihre US-amerikanischen Wettbewerber. Dies berge für die hiesigen Investmentbanken Potenzial für steigende Konsensschätzungen beim Gewinn je Aktie sowie für Neubewertungen, ergänzte der Experte./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,36 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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