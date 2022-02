LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 615 auf 725 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar hob seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht wegen des Rückenwinds steigender Zinsen an. Für 2022 und 2023 liege er beim bereinigten Vorsteuergewinn nun um 3 und 11 Prozent über dem Marktkonsens, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien der britischen Großbank./ag/la