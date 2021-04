NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 465 auf 480 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ausschlaggebend für das neue Kursziel sei seine erhöhte 2023er Vorsteuer-Gewinnprognose für die Großbank, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he