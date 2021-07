MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Eckdaten und ersten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Volker Bosse lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die starken Quartalszahlen und den sehr zuversichtlichen Ausblick des Modekonzerns. Das zweite Quartal habe alle Erwartungen übertroffen - mit einem operativen Ergebnis, das etwa doppelt so hoch gewesen sei wie der Analystenkonsens./tih/edh