HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,43 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vergangenen Quartal lägen deutlich über den Erwartungen, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Ziele für 2026 habe der Modekonzern bestätigt./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:30 / GMT
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,43 €
|Abst. Kursziel*:
9,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,84%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
