HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,57 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Modekonzerns habe die Erwartungen bei weitem getoppt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag nach Quartalszahlen. Bestimmt werde der Aktienkurs allerdings durch die Übernahmeofferte von Frasers in Höhe von 38 Euro./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
38,04 €
|Abst. Kursziel*:
5,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.