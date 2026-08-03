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HUGO BOSS Aktie

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38,00 EUR +0,01 EUR +0,03 %
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HUGO BOSS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,57 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
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Symbol HUGPF

JP Morgan Chase & Co.

HUGO BOSS Neutral

10:06 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
38,00 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Modekonzerns habe die Erwartungen bei weitem getoppt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag nach Quartalszahlen. Bestimmt werde der Aktienkurs allerdings durch die Übernahmeofferte von Frasers in Höhe von 38 Euro./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
38,04 €		 Abst. Kursziel*:
5,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RTE.ie Frasers' bid for Hugo Boss now unconditional after EU nod
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EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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