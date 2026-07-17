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Iberdrola SA Aktie

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21,37 EUR -0,09 EUR -0,42 %
STU
19,81 CHF +0,06 CHF +0,31 %
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Marktkap. 136,39 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
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Symbol IBDSF

JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

12:41 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,37 EUR -0,09 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick für das Gesamtjahr habe der spanische Versorger daraufhin aber nicht erhöht. Das könne den Aktienkurs etwas belasten. Der angekündigte Zukauf in Finnland sei strategisch richtig, aber kostspielig./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 07:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,41 €		 Abst. Kursziel*:
-15,93%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,77%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:41 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:01 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
11:36 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
11:36 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
10:31 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
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