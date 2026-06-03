Inditex Aktie
Marktkap. 164,17 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards lobte am Mittwochnachmittag nach den Geschäftszahlen die disziplinierte Umsetzung des Geschäftsmodells und den strukturellen Vorteil in der Lieferkette. Beides münde dann in überlegenes Wachstum./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,26 €
|Abst. Kursziel*:
12,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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