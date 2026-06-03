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Symbol IDEXF

Goldman Sachs Group Inc.

Inditex Buy

12:21 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,36 EUR 0,76 EUR 1,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards lobte am Mittwochnachmittag nach den Geschäftszahlen die disziplinierte Umsetzung des Geschäftsmodells und den strukturellen Vorteil in der Lieferkette. Beides münde dann in überlegenes Wachstum./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,26 €		 Abst. Kursziel*:
12,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

12:21 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:51 Inditex Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.26 Inditex Kaufen DZ BANK
03.06.26 Inditex Buy UBS AG
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