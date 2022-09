NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie wegen der Umsatzdynamik des Textilhändlers an. Dessen erstes Halbjahr sei stärker gewesen als gedacht. Inditex sei außerdem gut in die neue Saison gestartet./tih/gl