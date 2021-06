NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 29 auf 30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie den jüngsten Kurstrend bei Einzelhändlern in Relation zur Entwicklung der Markterwartungen. Für Inditex nahm er vor dem Erstquartalsbericht kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/gl