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Symbol PPRUF

Bernstein Research

Kering Market-Perform

11:01 Uhr
Kering Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Kering
266,60 EUR 3,00 EUR 1,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Im Luxussegment Mode und Lederwaren tauchten ernst zu nehmende chinesische Wettbewerber auf, schrieb Luca Solca in einer Sektorstudie am Mittwoch. Die Größeren unter ihnen arbeiteten daran, die Lücke zu den etablierten Anbietern in puncto Markenwahrnehmung und Vertrieb zu schließen. Im Segment Lederwaren platzierten sich Chinas Hersteller zwischen den High-End-Luxusmarken und dem Massenmarkt. Ihre Produkte zeichneten sich durch Qualität, Design und erschwingliche Preise aus./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 11:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Market-Perform

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
266,40 €		 Abst. Kursziel*:
-17,42%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
266,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,48%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:01 Kering Market-Perform Bernstein Research
11.06.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Kering Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
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