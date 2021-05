ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Krones nach Zahlen zum ersten Quartal von 94 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller habe den höchsten jemals in einem Auftaktquartal verzeichneten Auftragseingang erzielt und damit einen weiteren Meilenstein erreicht, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erscheine die Produktpipeline solide./la/ag