DAX 24.653 -1,0%ESt50 6.214 -0,3%MSCI World 4.748 -0,1%Top 10 Crypto 8,1125 +0,9%Nas 25.587 -2,2%Bitcoin 55.126 +0,1%Euro 1,1344 -0,4%Öl 75,37 -2,1%Gold 4.043 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
Millionenregen für init: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Aktie unter Druck Millionenregen für init: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Aktie unter Druck
Goldman Sachs senkt Goldziel deutlich - das steckt dahinter Goldman Sachs senkt Goldziel deutlich - das steckt dahinter
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
384,35 EUR +8,60 EUR +2,29 %
STU
354,27 CHF +7,19 CHF +2,07 %
BRX
finanzen.net zero
LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 200,78 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

LOréal Underperform

08:01 Uhr
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
384,35 EUR 8,60 EUR 2,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 323 auf 328 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Molly Wylenzek geht davon aus, dass die Franzosen auch im zweiten Quartal stärker gewachsen sind als die Branche, wie sie am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Bericht Ende Juli schrieb. Jüngste Deals machten sich zudem positiv beim Ergebnis bemerkbar. Die Aktienbewertung setze aber weiterhin eine Dynamik voraus, die es so nicht mehr gebe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Underperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
328,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
375,90 €		 Abst. Kursziel*:
-12,74%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
384,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,66%
Analyst Name:
Molly Wylenzek 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
08:01 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.06.26 LOréal Sell Deutsche Bank AG
18.06.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net LOréal-Aktie: Was Analysten von LOréal erwarten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen