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Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

09:56 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,88 EUR 0,08 EUR 0,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,81 €		 Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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