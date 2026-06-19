LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 246,89 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag an die jüngsten Branchendaten und politischen Entwicklungen sowie Wechselkursveränderungen geringfügig an. Mit größeren Überraschungen rechnet sie nicht und sieht ihre Prognosen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen und Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
580,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
500,90 €
|Abst. Kursziel*:
15,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
499,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,02%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
568,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)