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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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499,90 EUR -0,30 EUR -0,06 %
STU
500,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
HAML
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Marktkap. 246,89 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

08:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
499,90 EUR -0,30 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag an die jüngsten Branchendaten und politischen Entwicklungen sowie Wechselkursveränderungen geringfügig an. Mit größeren Überraschungen rechnet sie nicht und sieht ihre Prognosen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen und Markterwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
500,90 €		 Abst. Kursziel*:
15,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
499,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,02%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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