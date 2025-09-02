DAX 23.781 +0,8%ESt50 5.350 +0,5%Top 10 Crypto 15,31 -2,8%Dow 45.472 +0,4%Nas 21.570 +0,3%Bitcoin 94.006 -1,9%Euro 1,1645 -0,2%Öl 67,03 -0,5%Gold 3.549 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor neuem Schub? Ozempic als Hoffnung für Demenz-Kranke Novo Nordisk-Aktie vor neuem Schub? Ozempic als Hoffnung für Demenz-Kranke
Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung mit Gewinnen fort Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung mit Gewinnen fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
539,40 EUR +10,60 EUR +2,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 69,05 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

13:16 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
539,40 EUR 10,60 EUR 2,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 586 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
586,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
533,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
539,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,64%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
576,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

Dow Jones Umbau Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
finanzen.net Unilever Aktie News: Anleger schicken Unilever am Donnerstagmittag ins Plus
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever zeigt sich am Vormittag gestärkt
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt letztendlich nach
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter
Financial Times Unilever CEO plans management overhaul to tackle ‘pockets of mediocrity’
Business Times Unilever CEO plans shakeup of top 200 managers in overhaul
Financial Times Directors’ Deals: Nelson Peltz cashes in £25mn of Unilever shares
Benzinga Unilever To Acquire Men&#39;s Grooming Brand Dr. Squatch For $1.5 Billion Following Dollar Shave Club Setback
Business Times Unilever to pay US$1.5 billion for men's grooming brand Dr Squatch
Financial Times Unilever pays $1.5bn for men’s grooming brand Dr Squatch
Financial Times Unilever explores sale of healthy snack brand Graze
Zacks Procter & Gamble Vs Unilever: Who Holds the Power in the FMCG Race?
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen