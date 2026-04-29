NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer gehe bei seinen Fahrzeugen in den Auslieferungsmodus über, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. In der Telefonkonferenz habe der Finanzvorstand eine recht optimistische Einschätzung für den Rest des Jahres abgegeben - unter der Annahme, dass die Störungen durch den Iran-Krieg relativ begrenzt bleiben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
48,30 €
|Abst. Kursziel*:
26,29%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
47,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,64%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
