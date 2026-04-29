DAX 23.955 -0,3%ESt50 5.816 -0,3%MSCI World 4.596 -0,2%Top 10 Crypto 9,6500 -0,3%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 64.911 +0,0%Euro 1,1672 -0,1%Öl 122,6 +0,8%Gold 4.588 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse
Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr - Straße von Hormus bleibt blockiert Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr - Straße von Hormus bleibt blockiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 46,94 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer gehe bei seinen Fahrzeugen in den Auslieferungsmodus über, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. In der Telefonkonferenz habe der Finanzvorstand eine recht optimistische Einschätzung für den Rest des Jahres abgegeben - unter der Annahme, dass die Störungen durch den Iran-Krieg relativ begrenzt bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
48,30 €		 Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
47,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,64%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

29.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
29.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
29.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
29.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen