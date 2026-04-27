Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Airbus-Aktie fester: Gewinneinbruch zum Jahresstart - Ziele für 2026 bestätigt
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 47,41 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

08:36 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,32 EUR 0,22 EUR 0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter seien solide ins Jahr gestartet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Die Markterwartungen hätten sie übertroffen. Der Ausblick bleibe trotz konjunkturellen Gegenwinds unverändert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,40 €		 Abst. Kursziel*:
38,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,94%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

11:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
09:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
Zahlen präsentiert Mercedes-Benz-Aktie etwas fester trotz Gewinnrückgang - Fokus auf Athlon-Veräußerung und China-Schwäche
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 66 Euro
ROUNDUP 2: Mercedes-Benz startet besser als befürchtet - Aktie im Plus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start um seinen Vortagesschluss
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Vormittag Boden gut
Mercedes-Benz startet mit überraschend geringem Gewinnrückgang
Mercedes überrascht im 1. Quartal - Cars und Vans besser als erwartet
Mercedes reports narrower-than-forecast profit slump in first quarter
Is Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Mercedes-Benz Korea's direct sales to reshape retail paradigm: experts
Mercedes steps up China comeback with sporty electric C-Class
Mercedes-Benz unveils electric C-Class at world premiere in Seoul
EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Samsung SDI to supply EV batteries to Mercedes-Benz
