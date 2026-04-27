Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter seien solide ins Jahr gestartet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Die Markterwartungen hätten sie übertroffen. Der Ausblick bleibe trotz konjunkturellen Gegenwinds unverändert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
50,40 €
|Abst. Kursziel*:
38,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,94%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
