Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

51,84 EUR +0,19 EUR +0,37 %
Marktkap. 49,96 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

08:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. In China stünden die Stuttgarter ähnlich wie die meisten Konkurrenten Herausforderungen durch sinkende Volumina und den anhaltenden Preiskampf gegenüber. Sie behaupteten aber erfolgreich ihren Marktanteil im hochpreisigen Segment. Global erwarte Mercedes Benz im zweiten Quartal eine weitgehend ähnliche Entwicklung wie zum Jahresauftakt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 22:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,84 €		 Abst. Kursziel*:
35,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,03%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

