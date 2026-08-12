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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

20:46 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
377,60 EUR 1,60 EUR 0,43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 445 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
376,60 €		 Abst. Kursziel*:
22,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
377,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,82%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
393,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20:46 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09:56 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
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05.08.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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