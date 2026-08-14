DAX 26.401 -0,2%ESt50 6.542 +0,0%MSCI World 5.030 +0,0%Top 10 Crypto 8,1850 +2,3%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.763 +0,9%Euro 1,1595 +0,2%Öl 89,25 +0,8%Gold 4.385 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: Dow leichter erwartet -- DAX wenig bewegt -- Berkshire kauft weiter bei Alphabet zu -- Geely, Infineon und Co., BYD, Rheinmetall, Anthropic, NVIDIA, Apple, Goldpreis im Fokus
Top News
Nach dem 20-Prozent-Rutsch: Bietet der Goldpreis jetzt die Chance zum Einstieg? Nach dem 20-Prozent-Rutsch: Bietet der Goldpreis jetzt die Chance zum Einstieg?
Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker Lass dich fürs Traden bezahlen: Hol dir bis zu 240 € Cashback bei unserem Broker
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
518,20 EUR +0,80 EUR +0,15 %
STU
finanzen.net zero
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 65,15 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

14:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
518,20 EUR 0,80 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
517,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
518,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
554,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

14:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Analyse im Blick Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Verlusten
finanzen.net DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Montagvormittag schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Andrew Buchanan, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.