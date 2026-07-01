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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

20:31 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das zweite Quartal habe er seine Prognosen angepasst, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund unterdurchschnittlicher Schäden aus Naturkatastrophen im abgelaufenen Jahresviertel habe er seine Nettogewinnprognose für 2026 erhöht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
507,60 €		 Abst. Kursziel*:
16,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
507,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
564,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
18.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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