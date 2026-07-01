Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 63 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das zweite Quartal habe er seine Prognosen angepasst, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund unterdurchschnittlicher Schäden aus Naturkatastrophen im abgelaufenen Jahresviertel habe er seine Nettogewinnprognose für 2026 erhöht./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
590,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
507,60 €
|Abst. Kursziel*:
16,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
507,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
564,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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