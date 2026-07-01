JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

20:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das zweite Quartal habe er seine Prognosen angepasst, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund unterdurchschnittlicher Schäden aus Naturkatastrophen im abgelaufenen Jahresviertel habe er seine Nettogewinnprognose für 2026 erhöht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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