National Grid Aktie

12,40 EUR +0,20 EUR +1,64 %
STU
10,63 GBP +0,16 GBP +1,55 %
LSE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Die Reaktion des Stromnetzbetreibers auf den Ofgem-Regulierungsentwurf (RIIO-T3 DD) entspreche den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. National Grid strebe an, dass Eigenkapitalkosten in Höhe von mindestens 6 Prozent angesetzt würden, während Ofgem sie bisher bei 5,6 Prozent sehe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Buy

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,60 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,61 £		 Abst. Kursziel*:
18,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,63 £		 Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,93 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

