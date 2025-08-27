National Grid Aktie
Marktkap. 60,3 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Die Reaktion des Stromnetzbetreibers auf den Ofgem-Regulierungsentwurf (RIIO-T3 DD) entspreche den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. National Grid strebe an, dass Eigenkapitalkosten in Höhe von mindestens 6 Prozent angesetzt würden, während Ofgem sie bisher bei 5,6 Prozent sehe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Buy
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,60 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,61 £
|Abst. Kursziel*:
18,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,63 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,93 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|11:51
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.17
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.05.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|National Grid Neutral
|UBS AG