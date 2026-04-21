NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Mit der bevorstehenden Einführung hochformatiger Videos engagiere sich der Streaming-Dienst stärker jenseits des TV-Bildformats, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könne das Unternehmen Marktanteile im Geschäft mit kürzeren, "Snack-fähigen" Videos gewinnen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Overweight
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 118,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 92,58
|Abst. Kursziel*:
27,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 93,50
|Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 116,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|14:36
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
