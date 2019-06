ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 86 auf 85 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Sportartikelkonzerns dürften unspektakulär ausfallen und insofern die Aktien nicht großartig bewegen, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngsten Entwicklungen an den Devisenmärkten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 02:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.