ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 84 auf 87 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Eine weltweite Verbraucherumfrage der UBS habe gezeigt, dass Nike die beliebteste Sportartikelmarke ist, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bewertungsaufschlag sei verdient. So seien die Wachstumsaussichten für Nike stark und der Konzern sei in der Lage,

gut durch konjunkturell unsichere Zeiten zu steuern./ajx/tih



