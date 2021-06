NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 165 auf 183 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen des Sportartikelherstellers zum vierten Geschäftsquartal seien stark ausgefallen, schrieb Analystin Beth Reed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick für das mittelfristige Wachstum spreche für den Wert und sei "recht beeindruckend". Es gebe noch erhebliches Potenzial für steigende Ergebnisse./mf/ck