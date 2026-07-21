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ISIN CH0012005267

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Symbol NVSEF

Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

11:31 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal betrachte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin als fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er gewisse Risiken im Vorfeld der Daten der "Horizon"-Studie zu Pelacarsen./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
124,76 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
124,28 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,49%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,85 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:31 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
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