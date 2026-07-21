Novartis Aktie
Marktkap. 247,1 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal betrachte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin als fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er gewisse Risiken im Vorfeld der Daten der "Horizon"-Studie zu Pelacarsen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
124,76 CHF
|Abst. Kursziel*:
-11,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
124,28 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,49%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,85 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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