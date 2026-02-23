Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 179,05 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des Abnehmpräparats, schrieb Richard Vosser am Montagabend. Seine Schätzungen für das Mittel kappte er für 2027 bis 2030 um bis zu 63 Prozent. In der Folge sinken auch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Dänen bis 2030 um bis zu 16 und 17 Prozent. Er sieht sich damit nun unter dem Konsens. Die erwarteten Gewinnsteigerungen lägen nur noch auf Augenhöhe mit den Branchengrößen./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
337,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|08:01
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.