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Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

16:36 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Entwicklungsfehlschlag für ein mögliches Herzmedikament auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Dies bedeute den Verlust eines potenziellen Milliarden-Vermögenswertes aus der Pipeline des dänischen Pharmakonzerns, schrieb Richard Vosser am Freitag. Der Kursrutsch infolge der Nachricht erscheine insofern nachvollziehbar./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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