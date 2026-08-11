Jefferies & Company Inc.

Ottobock Buy

09:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit dem operativen Gewinn (Ebitda) im Kerngeschäft habe der Hersteller von Prothesen die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen. Mit Blick nach vorn sei das Unternehmen optimistischer geworden./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:03 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:03 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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