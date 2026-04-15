DAX 24.085 +0,1%ESt50 5.959 +0,3%MSCI World 4.591 +0,1%Top 10 Crypto 9,6240 +1,5%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.428 +0,1%Euro 1,1784 -0,1%Öl 96,48 +1,7%Gold 4.811 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX höher -- Asien: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Deutsche Bank AG: Heidelberg Materials-Aktie erhält Buy Deutsche Bank AG: Heidelberg Materials-Aktie erhält Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pernod Ricard Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,84 EUR +0,32 EUR +0,48 %
STU
61,84 CHF -0,03 CHF -0,05 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,78 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

09:41 Uhr
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
66,84 EUR 0,32 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach Zahlen. Das gesenkte Jahresziel sei im Konsens bereits so widergespiegelt./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,60 €		 Abst. Kursziel*:
42,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,13%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

09:41 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
09:41 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

RSS Feed
Pernod Ricard S.A. zu myNews hinzufügen