Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 24,92 Mrd. EURKGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe insgesamt etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer Einschätzung am Donnerstag zu den Jahreszahlen der Franzosen. Dies sei positiv zu werten, angesichts der Herausforderungen während des Jahres./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
102,60 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
99,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,08%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|08:41
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets