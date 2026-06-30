Philips Aktie
Marktkap. 23,98 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen Jahresstart sollten die soliden Auftragstrends der vergangenen 18 Monate dem Medizintechnikkonzern ein rund vierprozentiges organisches Umsatzwachstum beschert haben, schrieb Julien Dormois am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 28. Juli. Der von den Niederländern erwartete Margenrückgang erscheine angesichts der jüngsten Historie der Profitabilität vorsichtig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,82 €
|Abst. Kursziel*:
0,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,12%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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