Porsche vz. Aktie
Marktkap. 41,11 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien um 18 Prozent zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
44,29 €
|Abst. Kursziel*:
1,60%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
44,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,06%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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