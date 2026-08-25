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Porsche vz. Aktie

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43,01 EUR -0,75 EUR -1,71 %
STU
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Porsche vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 39,38 Mrd. EUR

KGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN wurde kopiert
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Symbol DRPRF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

21:11 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,01 EUR -0,75 EUR -1,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Schätzungen für den Sportwagenbauer unter anderem an die Dekonsolidierung der verkauften Beratungstochter MHP an./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,18 €		 Abst. Kursziel*:
15,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

21:11 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone
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finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag verlustreich
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Porsche sells MHP to Tata Consultancy Services
EQS Group EQS-News: Pascal Wehrlein becomes Formula E World Champion with Porsche again
EQS Group EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability
EQS Group EQS-News: Executive Board and General Works Council of Porsche AG agree on Future Package
EQS Group EQS-News: From Toolmaker to Architect of Modern Manufacturing: Porsche Board Member Albrecht Reimold to Retire
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Porsche delivers 122,306 sports cars in the first half of the year
EQS Group EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, buy
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen

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