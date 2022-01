Aktie in diesem Artikel Richemont 137,40 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 169 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Geschäftsquartal viel besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten an Schwung gewonnen./mis/eas