ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Richemont auf 105 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das konjunkturelle Umfeld werde für die Luxusgüterhersteller immer schwieriger, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hersteller von Uhren und Juwelen wie Richemont dürften sich in einer Abschwungsphase schlechter schlagen als die Produzenten von Leder- und Modeartikeln./bek/gl