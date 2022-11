Aktie in diesem Artikel Richemont 119,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 119 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern laufe auf allen zylindern, titelte Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 deutlich nach oben. Das Papier bleibt einer seiner bevorzugten Luxusgüterwerte./edh/mis